Минэнерго США прогнозирует $141 за баррель нефти к 2040 году

По прогнозу ведомства, мировые цены нефти, упавшие с отметки около $115 за баррель в 2011 году до $50 в 2015 году, в течение рассматриваемого периода будут восстанавливаться. Как ожидается, в 2040 году цена нефти достигнет $141 за баррель, указывается в документе, передает РБК.

Увеличение суточного потребления нефти составит 31 млн барр. по сравнению с 2012 годом, от которого американское Минэнерго ведет отсчет в прогнозе. Это примерно равно текущему спросу в США и Китае, отмечает колумнист Bloomberg Лайэм Деннинг.

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Минимальное увеличение спроса Минэнерго США ожидает в странах Европы и Евразии, не входящих в ОЭСР, в том числе в России. Оно составит к 2040 году 14%, указывается в прогнозе. Причиной слабого роста в прогнозе называется сокращение населения региона и значительное повышение энергоэффективности, которое будет достигнуто за счет замены старого оборудования советских времен.

По мнению Деннинга, судить о корректности прогноза по спросу довольно сложно. Он пишет, что основным аргументом в пользу значительного роста спроса на нефть является увеличение населения и его доходов, особенно в развивающихся странах. В качестве контраргументов, с другой стороны, выступают меры по ограничениям выбросов парниковых газов, развитие технологий в области электрических батарей и автономных транспортных средств.

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Мировой уровень добычи нефти будет возрастать ежегодно с 2015 года примерно на 1 млн барр. в день, указывается в прогнозе. Деннинг напоминает, что ОПЕК сейчас добывает примерно 33 млн барр. в сутки, а к 2040 году прогнозирует рост суточной добычи до 47 млн барр.

В связи с этим колумнист Bloomberg полагает, что для удовлетворения будущего спроса картелю понадобится нарастить добычу в ближайшие 25 лет на эквивалент еще одной Саудовской Аравии. При этом Деннинг предлагает обратить внимание на то, что уровень добычи в Нигерии упал на 20% из-за нападений на нефтепромыслы, в Венесуэле — глубокий экономический кризис, Ирак и Ливия практически не контролируют свою территорию, а сама Саудовская Аравия собралась стать менее зависимой от нефти.

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В прогнозе Минэнерго США также приводятся данные по другим странам — экспортерам энергоносителей. Россия, согласно прогнозам американских аналитиков, увеличит добычу природного газа к 2040 году примерно на 283 млрд куб. м, главным образом за счет разработки месторождений в Арктике и восточных регионах страны. При этом на Китай, США и Россию придется 44% увеличения добычи газа в указанный период, считает Минэнерго США.