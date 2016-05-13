Цены на нефть вернулись к снижению

Стоимость нефти в пятницу снижается, находясь под давлением укрепляющегося курса доллара к ряду мировых валют, а также на фоне фиксации инвесторами прибыли после роста мировые цен на "черное золото" до новых максимумов 2016 года, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 08:08 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,52% - до 47,83 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,73% - до 46,36 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Укрепление курса доллара к ряду мировых валют в пятницу вызвано ожиданием инвесторами новой порции статданных из США. Так, позднее будет обнародован отчет министерства торговли страны по объему розничных продаж в апреле. Аналитики считают, что показатель вырос на 0,8%.

Также будет опубликован индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. В мае, по предварительной оценке, показатель вырос до 89,5 пунктов с 89 пунктов в апреле, считают эксперты. Сильные позиции доллара делают покупку нефти дороже для инвесторов, владеющих иностранной валютой.

Кроме того, влияние на динамику торгов на рынке "черного золота" оказывает фактор фиксации инвесторами прибыли, после роста мировых цен на нефть до очередных максимумов 2016 года днем ранее. Так, в четверг стоимость нефти марки WTI впервые с 4 ноября 2015 года поднялась выше отметки в 47 долларов за баррель. Кроме того, цена марки Brent в четверг впервые с 29 апреля поднялась выше отметки в 48 долларов за баррель.

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Внимание участников торгов также сосредоточено на предстоящей вечером в пятницу публикации данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в США. Неделей ранее количество установок сократилось на 5 единиц, или на 1,19%, и составило 415 единиц.