"Нафтогаз" назвал цену закупки газа из Европы (инфографика)

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2016 года импортировал из стран Европейского Союза природный газ по средневзвешенной цене 198 долл. за тыс. куб. м, что на 34% меньше, чем за первый квартал 2015 года.

Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».

Согласно сообщению, в прошлом году цены на импортный газ были выше и составляли 228 долл. за тыс. куб. м в четвертом квартале, 266 долл. за тыс. куб. м в третьем квартале и 268 долл. за тыс. куб. м во втором квартале.

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Также сообщается, что приведенные цены не учитывают стоимости распределения мощности в точке входа в газотранспортную систему Украины, которая с 1 января 2016 года была установлена Национальной комиссией, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг, на уровне 12,47 долл. за тыс. куб. м.

Всего за первый квартал текущего года «Нафтогаз» импортировал 2,01 млрд куб. м природного газа.

Как сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза Украины», стоимость импортированного газа в первом квартале 2015 года составила 301 долл. за тыс. куб. м.

В 1-м квартале 2016 года Украина не осуществляла закупку российского газа. Основными поставщиками в этот период выступали Польша, Венгрия и Словакия.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов.