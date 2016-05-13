Гройсман попросил украинцев не паниковать из-за новых цен на газ: Все будет адресно компенсировано

Установление рыночной цены на газ позволит провести модернизацию государственного газодобывающего холдинга «Укргазвыдобування» и, таким образом, увеличить собственную добычу газа, сказал в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что вопрос цены на газ в Украине долгое время оставался коррупционным. «Внедрение разных цен, когда одни покупали по одной цене, другие по другой, вело к «пересортице». Миллиарды кубов газа списывали на население, а продавали его потом по коммерческой цене. Что делали далее? Уничтожали национальную систему газодобычи. Постоянное уменьшение собственной добычи приводило к зависимости от импорта газа - зависимости от России. Кроме того, никаких мер по энергосбережению не проводилось», - отметил глава правительства.

Он уточнил, что предыдущее правительство - правительство Арсения Яценюка - приняло ряд мер по сокращению потребления газа и перевело украинских потребителей «с российской газовой трубы на европейскую».

«Наша задача - стать энергонезависимой страной. Для этого нам надо максимально увеличить добычу, уменьшить потребление за счет энергоэффективности и внедрения альтернативных источников энергии. Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что заниженная цена газа, которая всегда предлагалась «Укргазвыдобуванню», уничтожала предприятие. Не было никакой модернизации, никакого развитии. А сегодня установлена одна цена на газ, и это позволит увеличить добычу, ликвидировать коррупционные схемы на «пересортице», - сказал Гройсман.

При этом он вновь напомнил, что поводов для паники в связи с рыночной ценой на газ нет.

«Тот, кто имеет небольшие доходы и потребность в компенсации, все получит. Все будет адресно компенсировано. Поэтому никакой паники», - подчеркнул Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины, как и планировал, с 1 мая текущего года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны. В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит устранить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.