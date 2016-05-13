"Укрэнерго" в первом квартале сократило убыток вдвое

Убыток Национальной энергетической компании "Укрэнерго" от передачи электроэнергии в январе-марте этого года составил 910,3 миллиона гривень, что в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,826 миллиарда гривень).

Об этом говориться в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, доход "Укрэнерго" в первом квартале увеличился по сравнению с январем-мартом 2014 года на 3% – до 699,193 миллиона гривень. Фактические объемы передачи электроэнергии по магистральным сетям за январь-март 2015 года сократились на 2,7% по сравнению с январем-мартом 2014 года - до 33,518 миллиарда кВт/ч.

Тариф на услуги по передаче электроэнергии в январе-марте 2015 года увеличился по сравнению с январем-мартом 2014 года на 5,9% - до 2,086 копейки за кВт/час.

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Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

"Укрэнерго" в 2015 году получила 820,4 миллиона гривень чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 миллиарда гривень. Чистый доход "Укрэнерго" от передачи электроэнергии в 2015 году вырос по сравнению с 2014 годом на 76,4% – до 5,433 миллиарда гривень.