Газовые планы Гройсмана: к 2020 году увеличить добычу на 8 миллиардов кубов

Украина рассчитывает к 2020 году увеличить добычу газа на 8 млрд кубометров, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки в Харьковскую область.

В 2015 году, по данным Госстата, объем добычи газа в Украине составил 19,2 млрд кубометров.

По мнению главы правительства, установление рыночной цены на газ позволит провести модернизацию государственного газодобывающего холдинга «Укргазвыдобування». Это и станет залогом роста объемов добычи газа и, как следствие, достижения энергетической независимости страны в целом.

«Мы начинаем восстановление добычи собственного газа. Рыночная цена на газ к 2020 году позволит по плановым показателям на 8 млрд кубометров увеличить добычу. В этот период времени мы можем стать полностью энергонезависимыми», - сказал премьер-министр.

Ранее Гройсман отмечал, что предыдущее правительство - правительство Арсения Яценюка - приняло ряд мер по сокращению потребления газа и перевело украинских потребителей «с российской газовой трубы на европейскую». Задача нового правительства - сделать Украину энергонезависимой страной.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины, как и планировал, с 1 мая текущего года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны. В свою очередь, глава правительства Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит устранить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.