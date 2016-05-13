США положительно оценивают введение в Украине рыночной цены на газ – пресс-служба Кабмина

Правительство США положительно оценивает введение в Украине единой рыночной цены на газ для всех потребителей, закрепленной специальным решением украинского правительства.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом сказал вице-президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Согласно сообщению, Гройсман проинформировал вице-президента США о первых шагах нового правительства.

«Вице-президент США положительно оценил решение правительства установить единую рыночную цену на газ и назвал его свидетельством решительности Кабинета министров в борьбе с коррупцией в энергетической сфере», - отметили в пресс-службе.

Ранее вице-президент США провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Стороны договорились в ближайшее время подписать соглашение о выделении Киеву третьего транша кредитных гарантий от правительства США в объеме 1 млрд долл. Первые транши Украина получила в 2014 и 2015 годах.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины, как и планировал, с 1 мая текущего года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны. В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит устранить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.