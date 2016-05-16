"Укртрансгаз" начал ремонт реверсного газопровода в направлении Польши

Госкомпания "Укртрансгаз", оператор газотранспортной системы Украины, начала плановый ремонт реверсного газопровода "Комарно-Дроздовичи", по которому газ может импортироваться из Польши в Украину, о чем сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, ремонтные работы будут продолжаться два месяца, в течение которых планируется переуложить 4 километра газопроводов.

Проведение ремонтных работ не повлияет на транзит газа для европейских потребителей. Во время ремонта импорт газа в Украину будет осуществляться из Словакии и Венгрии, говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Украина с 1 мая приостановила импорт природного газа из Польши. В апреле текущего года из этой страны Украина импортировала 92 миллиона кубометров газа, что составляет около половины импорта "голубого топлива" в этот период.

Также ранее сообщалось, что "Укртрансгаз" с 16 мая приостановит польский маршрут реверсных поставок газа для проведения комплекса планово-предупредительных работ, которые будут осуществляться на протяжении двух месяцев.

В январе-апреле импорт газа в Украину из ЕС сократился почти на 40% - до 2,9 миллиарда кубометров.