Транзит российского газа через Украину с начала мая увеличился на 17%

Транзит российского газа через территорию Украины в Европейский Союз, Молдову и Турцию в первой половине мая 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% - до 3,2 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба госкомпании "Укртрансгаз".

Всего с начала 2016 года компания транспортировала для европейских потребителей 28,1 миллиарда кубометров газа, что на 7,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По данным оператора, в настоящее время суточный режим транспортировки "голубого" топлива для нужд европейских потребителей составляет 211 миллионов кубометров.

"Транзит осуществляется согласно контрактным обязательствам: вовремя и в полном объеме", - подчеркивают в "Укртрансгазе".

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Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" предложил "Газпрому" провести переговоры по стоимости услуг по транзиту российского газа в ЕС после того, как 29 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые правила ценообразования на данный вид услуг.

Однако согласно существующему контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом", по которому стороны спорят в Стокгольмском арбитраже, стоимость услуг по транзиту российского газа через Украину привязывается к цене на газ.

Как ожидается, новая система тарифообразования должна привести к удорожанию услуг Украины по транзиту российского газа в ЕС. Но из-за наличия спорного контракта, составленного согласно шведскому праву, цена транзита может быть изменена только по согласию сторон или решению Стокгольмского арбитража.

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Справка УНИАН. Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 миллиарда кубометров, за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 8%, до 67,1 миллиарда кубометров.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским "Газпромом", а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.