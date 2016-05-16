Нацкомиссия по тарифам заявляет об установлении единых правил игры на рынке электроэнергии

"Мы дали рынку прогнозируемость, которой раньше не было, потому что отсутствовала взаимосвязь между тарифообразованием ТЭС в Украине, ценой угля в Украине и международными ценам на уголь, а теперь эта взаимосвязь установлена", - такое мнение высказал глава Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк

"Индекс API2 не вызывает вопросов ни у кого, кто работает в секторе. Потому что этот индекс является ключевым для Европы. Это поставки на условиях CIF с калорийностью 6 тысяч килокалорий. 90% деривативов, которые торгуются уголь, торгуются на базе API2. API2 обновляется на еженедельной основе международной компанией McCloskey, которая покрывает практически все энергетические рынки во всем мире", - пояснил Дмитрий Вовк.

По словам Дмитрия Вовка, индекс API2 является наиболее релевантным для Европы. Он состоит из микса ряда поставщиков угля, к которому относится и континентальные поставки и доставленные морским путем.

"Если говорить о дальнейших шагах по либерализации рынка, то ключевое будет принятие закона про рынок электрической энергии. С этим же связано принятие вторичного законодательства комиссией. Комиссия до принятия закона запустила написание вторичного законодательства. Нам помогает словацкий регулятор, который выиграл тендер по технической поддержке Комиссии. Они на регулярной основе находятся у нас и консультируют по разработке вторичного законодательства", - отметил Дмитрий Вовк.

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Напомним, с 1 мая Кабинет Министров ввел единую оптовую цену на природный газ, поставляемый населению, бюджетным и промышленным предприятиям тепловой энергетики (ТКЭ), до экономически обоснованного уровня. В апреле регулятор (НКРЭКУ) утвердил рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цены угля.