Стоимость Brent впервые в этом году превысила $49

Цена нефти марки Brent впервые с 5 ноября 2015 года достигла $49 за баррель, что на 2,38% выше предыдущего закрытия, сообщает РБК со ссылкой на данные биржи ICE.

"По состоянию на 15:07 стоимость июльского фьючерса превысила эту отметку и составила 49,01 доллара, в 15:10 поднялась до 49,05 доллара, однако затем - спустя несколько минут - откатилась до 48,96 доллара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной роста цен на нефть стала публикация доклада Goldman Sachs. В Goldman указали на снижение производства нефти из-за неожиданных перебоев с поставками. Этот фактор, а также устойчивый спрос привели к тому, что переизбыток на рынке прекратился.

В итоге банк повысил прогноз стоимости WTI во второй половине 2016 года до 50 долларов за баррель с 45 долларов, которые прогнозировались в марте.

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"На фоне прогноза утром в понедельник цена Brent подняла выше 48 долларов за баррель. В 9:40 она составила 48,46 доллара за баррель, что на 1,32% превышало уровень предыдущего закрытия", - резюмирует издание.