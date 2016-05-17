Суд "Нафтогаза" с "Газпромом" затянется еще на полгода

Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма проведет устные слушания по искам госхолдинга "Нафтогаз Украины" и российского монополиста "Газпрома" об условиях контракта о транзите природного газа через территорию Украины (в 2009-2019 годах) и пересмотре цены на российское топливо в конце ноября – начале декабря 2016 года, а вынесение решения арбитрами планируется до конца января 2017 года.

Об этом говорится в квартальном отчете "Газпрома", опубликованном на сайте российской газовой компании.

"13 октября 2014 года НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма, Швеция, с просьбой об арбитраже к ПАО "Газпром" с требованиями:… 3) обязать ПАО "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию за непредоставленные для транзита объемы газа в размере 3,2 миллиарда долларов США, а также проценты на эту сумму… 16 октября 2015 года ПАО "Газпром" подало в арбитраж отзыв на иск НАК "Нафтогаз Украины"… Устные слушания по делу запланированы на конец ноября - начало декабря 2016 года, вынесение решения арбитрами планируется до конца января 2017 года", - говорится в сообщении "Газпрома".

"16 июня 2014 г. НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма, Швеция, с просьбой об арбитраже к ПАО "Газпром" с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ… 14 марта ПАО "Газпром" подало в арбитраж ответ на отзыв НАК "Нафтогаз Украины"… Устные слушания по делу запланированы на сентябрь-октябрь 2016 г., вынесение решения арбитрами планируется в конце 2016 г. - начале 2017 г." - сообщается о контракте о пересмотре цены на российский газ.

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Как сообщал УНИАН, ранее экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк ожидал, что до конца 2016 года Стокгольмский арбитраж примет решения по двум искам к "Газпрому" в пользу НАК "Нафтогаз Украины", который требует от российского газового монополиста 22,7 миллиарда долларов.

"Украина еще в прошлом году начала судебные споры против российского "Газпрома" по двум контрактам. Первый – это контракт купли-продажи (российского газа – УНИАН): Украина требует от Российской Федерации 14,5 миллиарда долларов. Второй – это транзитный контракт, согласно которому Украина требует от российского "Газпрома" 8,2 миллиарда долларов", - говорил Яценюк.

В октябре 2014 года "Нафтогаз Украины" обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским "Газпромом", а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.

В июне 2014 года компания "Нафтогаз Украины" также подала иск к российскому газовому монополисту "Газпрому" в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма. Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть - до 485 долларов за тысячу кубометров, в исковом заявлении "Нафтогаза" содержится требование к "Газпрому" вернуть 6 миллиарда долларов, которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Украина хочет пересмотреть в целом условия газового контракта с "Газпромом" от 2009 года.