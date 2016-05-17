Новые реакторы: ЕС хочет существенно увеличить производство атомной энергии - Der Spiegel

Об этом пишет Штефан Шульц в статье "Новые реакторы: ЕС хочет существенно увеличить производство атомной энергии", опубликованной на Der Spiegel.

В 2022 году в Германии должна быть отключена от сети последняя АЭС. Однако в Европе, по желанию Еврокомиссии, эту спорную технологию будут активно развивать. ЕС должен защищать свое технологическое господство в ядерном секторе, говорится в проекте стратегии, которую получил в свое распоряжение Der Spiegel. Согласно этому документу, государства-члены должны более тесно сотрудничать в области исследования, разработки, финансирования и строительства новых инновационных реакторов.

Документ должен стать основой будущей политики Еврокомиссии в области ядерной энергетики. В среду он будет принят комиссарами, ответственными за энергетический союз, а затем передан в Европарламент.

Среди прочего, в документе предложено улучшить условия для инвестиций. Средства должны поступать в частности из Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI) и научно-исследовательских программ ЕС. Некоторые из этих программ могут быть реализованы также с помощью Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Но следует учесть, что в этом банке у министерства финансов Германии есть голос при принятии решений.

Европейская комиссия хочет ускорить разработку инновационных ядерных реакторов, в том числе гибких "мини-реакторов". Они должны быть введены в эксплуатацию в Европе не позднее 2030 года.

Инсайдеры считают, что за планами ЕС могут стоять два мотива:

Европейская комиссия поставила перед собой цель сократить зависимость Европы от российского газа.

Европа обязана выполнять свои обязательства и существенно сократить выбросы углекислого газа (СО2) в ЕС. В отличие от угольных и газовых электростанций, атомные электростанции почти не выделяют СО2.

"Абсурдные атомные планы"

В стратегическом документе говорится, что безопасность остается наивысшим приоритетом в любой деятельности. Тем не менее, результаты исследования износа материалов в старых реакторах будут представлены только в 2025 году. При этом, исследовались также опасные трещины в реакторах на бельгийских АЭС Тианж и Дуль.

Новости о таком износе вызвали обеспокоенность в Германии. Атомная станция Тианж находится всего в 70 км от Аахена. Министр по охране окружающей среды Барбара Хендрикс (СПД) в свое время безуспешно просила Бельгию отключить опасные реакторы от сети.

"Партия зеленых" критикует планы Еврокомиссии. "Чрезвычайно опасная ядерная энергетика не должна получать никаких дотаций", - говорит Оливер Кришер. "Мы ожидаем, что Зигмар Габриэль выступит против этих абсурдных атомных планов ЕС".

Комиссия ЕС до сих пор не ответила на вопросы "Der Spiegel" о стратегическом документе.

Сейчас в 14 государствах-членах ЕС работает 131 атомная электростанция, их мощность составляет около 121 гигаватт. В настоящее время в 14 странах проектируются новые атомные электростанции.