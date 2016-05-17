Долг потребителей перед "Киевэнерго" Ахметова вырос до 822 миллионов

Общая задолженность столичных потребителей электроэнергии перед "Киевэнерго" в апреле 2016 года выросла на 2,5% и достигла 822,5 миллиона гривень, сообщила пресс-служба компании.

Наибольший прирост задолженности за электроэнергию - среди предприятий коммунальной сферы, в частности, "Киевводоканала", а также учреждений, которые финансируются районными бюджетами, и жилищно-эксплуатационных объединений. Суммарно эти потребители увеличили свою задолженность перед "Киевэнерго" в апреле на 32,8 миллиона гривень - до 447,3 миллиона гривень.

В апреле "Киевводоканал" увеличил свои долги на 25 миллиона гривень, до 287,6 миллиона гривень, а "Киевпастранс" - на 6,5 миллиона гривень, до 32,7 миллиона гривень.

Население столицы Украины в апреле уменьшило свою задолженность на 2,4 миллиона гривень, до 218,8 миллиона гривень. Тенденцию к сокращению задолженности продемонстрировали все районы, кроме Печерского и Святошинского. Наибольший уровень задолженности был зафиксирован среди жителей Дарницкого, Деснянского и Соломенского районов.

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Справка УНИАН. "Киевэнерго" обеспечивает потребителей Киева электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. "Киевэнерго" имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала - "Энергосервис" и мусоросжигательный завод "Энергия". Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежит энергохолдингу украинского миллиардера Рината Ахметова ДТЭК, а 25% - Фонду государственного имущества.