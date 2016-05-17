Рост цен на нефть: Банк России отложил план по увеличению своих резервов - Bloomberg

Об этом пишут Ксения Галушко и Ольга Танас в статье "Рост цен на нефть: Банк России отложил план по увеличению своих резервов", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Не существует "магического" курса рубля, при котором ЦБ возобновит покупку иностранной валюты, сказал репортерам Дмитрий Тулин, первый заместитель председателя центрального банка по денежно-кредитной политике. Финансовые структуры Citigroup Inc. и April Capital входят в число участников рынка, которые прогнозировали, что Банк России приостановит повышение курса рубля, если он приблизится к 60, что помогло бы бюджету. Валюта выросла на 1 процент до 64.8370 в 7:25 в понедельник.

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"Пока мы отложили план по пополнению резервов на дальнюю полку, и эта полка покрывается пылью", - сказал Тулин. "Никогда не говори "никогда", но мы пока не обсуждали это как серьезный и своевременный план, и пока не ожидаем этого в наших прогнозах", - добавил он.

Год назад, политики объявили, что намерены увеличить резервы до $ 500 миллиардов в долгосрочной перспективе, то есть, на 28% от текущего уровня. Любые покупки доллара будут дополнительно увеличивать доходы бюджета от экспорта, ослабляя национальную валюту. Но сейчас в этом нет необходимости, потому что в этом году рубль растет почти в два раза медленнее, чем нефть, говорят в ING Groep NV.

Нефть, рубль

Такое отставание стало своеобразной передышкой для правительства. Цена на Brent в рублях выросла до 3,189 в понедельник, самого высокого уровня в этом году. Такая цена примерно на 25 рублей выше среднего значения, которое Минфин использует для оценки финансовых достижений в 2016 году.

"Нет смысла покупать иностранную валюту для резервов прямо сейчас, потому что рубль торгуется на хорошем уровне, и цены на нефть не слишком высокие", - говорит Дмитрий Полевой, главный экономист по России и СНГ в ING (Москва). Комментарии Тулина "немного поддержали рубль, потому что на рынке многие ожидали, что центральный банк начнет покупать валюту", - добавил он.

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Brent вырос на 32% от самого низкого уровня за более чем десятилетие, и сейчас торгуется на уровне $ 49,05 за баррель, что до сих пор почти на 60% ниже пика в 2014 году. Нефть и природный газ составляют около трети доходов российского бюджета.

Восстановление резервов

В прошлый раз Банк России вмешивался на валютный рынок в мае, когда рубль укрепился на уровне ниже 50 по отношению к доллару. Золотовалютные резервы сократились, когда в 2014 году санкции из-за Украины и падение нефти заставили политиков сжечь около $ 90 млрд, чтобы замедлить падение рубля.

"Мы предполагаем, что центральный банк может начать пополнение резервов, только если средняя годовая цена на нефть приблизится к $ 50, или значительно снизится отток капитала", - сказал Олег Кузьмин, главный экономист по России в Renaissance Capital (Москва). "Если цены на нефть остаются низкими, всегда есть шанс на распродажу рубля, а если есть шанс на распродажу рубля, центральный банк не станет усугублять положение, покупая валюту".