Венгрия может расширить маршрут реверсных поставок газа в Украину

Оператор венгерской газотранспортной системы компания FGSZ Ltd изучает пожелания украинских трейдеров по расширению реверсного маршрута с Украиной, сообщает пресс-служба госкомпании "Укртрансгаз".

Согласно сообщению, компанию FGSZ Ltd интересует прогнозируемая загруженность интерконнектора между Венгрией и Украиной на период 2019-2035 годов.

"Изучение пожеланий трейдеров проводится с целью разработки стратегии развития венгерской ГТС на этот период", - уточняется в пресс-службе.

В госкомпании напоминают, что в прошлом году между "Укртрансгазом" и FGSZ Ltd был подписан договор о сочетании трансграничных газопроводов (договор об интерконнекторе) между Украиной и Венгрией.

Договор касается всех газопроводов, пересекающих украинско-венгерскую границу и полностью соответствует современному энергетическому законодательству ЕС. В этом смысле это первое подобное соглашение между "Укртрансгазом" и оператором ГТС соседней страны Евросоюза.

"Согласно намерениям Европейской комиссии, это соглашение служит образцом для других договоров об интерконнекторе между операторами ГТС стран - членов Евросоюза и "Укртрансгазом", - подчеркнули в госкомпании.

В настоящее время мощность интерконнектора в направлении Венгрии составляет 26 миллиарда кубометров в год, в направлении Украины – 6,1 миллиарда кубометров в год.

Читайте также"Нафтогаз" назвал цену закупки газа из Европы (инфографика)

Как сообщал УНИАН, в 2015 году, по данным "Укртрансгаза", Украина импортировала из Словакии больше всего газа - 9,7 миллиарда кубометров, из Венгрии и Польши - 0,5 и 0,1 миллиарда кубометров соответственно.

16 мая "Укртрансгаз" начал плановый ремонт реверсного газопровода "Комарно-Дроздовичи", по которому газ может импортироваться из Польши в Украину. Ожидается, что он продлится до середины июля.

Во время ремонта импорт газа в Украину будет осуществляться из Словакии и Венгрии.