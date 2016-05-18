Иран намерен увеличить экспорт нефти в мае на 60% - СМИ

Иран намерен увеличить экспорт нефти в мае до 2,1 миллиона баррелей в день, что на 60% выше показателей 2015 года, сообщает Прайм со ссылкой на Reuters.

"Агентство отмечает, что после снятия со страны западных санкций экспорт нефти значительно возрос, и в апреле зафиксирован наивысшие показатели с января 2012 года. Увеличение экспорта объясняется, в том числе, и устранением нехватки нефтяных танкеров, с которой страна столкнулась после снятия санкций в январе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки нефти из Ирана в азиатские страны в апреле составили 1,7 миллиона баррелей в день, что на треть больше показателей 2015 года, отметил источник агентства. На май Тегеран запланировал поставки на азиатские рынки в пределах 1,6 миллиона баррелей в день. Крупнейшим покупателем Ирана остается Китай (в апреле - 840 тысяч баррелей в день), в мае планируется 620 тысяч баррелей.

Наблюдается значительный рост экспорта нефти и в европейские страны. По данным источника агентства, в апреле Тегеран поставлял в Европу 487 тысяч баррелей в день, в мае планируется поставлять 400 тысяч баррелей нефти в день. В частности, планы по поставкам в Испанию в мае составляют 32 тысячи баррелей в день, в Грецию - 65 тысяч.

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"В апреле управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Рукнеддин Джавади (Rokneddin Javadi) говорил, что экспорт нефти достигнет 2 миллионов баррелей в сутки в течение ближайшего месяца, а на досанкционный уровень страна выйдет в июне. Как отмечает NIOC, в 2011 году Иран экспортировал около 2,2 миллиона баррелей в сутки, а добыча составляла около 4 миллионов баррелей", - резюмирует издание.