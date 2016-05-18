"Нафтогаз" не будет платить "Газпрому" за потребленный боевиками газ

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не принимала топливо от российского монополиста "Газпрома" на пунктах входа в украинскую газотранспортную систему, находящихся на неподконтрольной украинскому правительству территории.

Об этом говорится в заявлении "Нафтогаза", опубликованном в связи с требованиями российского "Газпрома" заплатить 0,67 миллиарда долларов за газ, якобы поставленный потребителям Донецкой и Луганской областей в период с февраля 2015 года по апрель 2016 года.

"НАК "Нафтогаз Украины" не покупает газ у ПАО "Газпром" с ноября 2015 года, а до этого компания импортировала газ исключительно через пункты входа в ГТС на подконтрольной Украине территории. Все купленные "Нафтогазом" объемы газа учтены сторонами и оплачены "Нафтогазом", - сообщили в украинском госхолдинге.

В "Нафтогазе" напомнили, что все спорные моменты по взаимным требованиям с "Газпромом" оформлены в виде исков, которые находятся на рассмотрении Арбитражного суда Стокгольма.

"В январе 2016 года Еврокомиссия и Украина предложили российской стороне провести переговоры об урегулировании нарушений "Газпромом" украинского законодательства и законодательства ЕС. К этому времени российская сторона уклонялась от проведения переговоров. "Нафтогаз" остается открытым для обсуждения всех спорных вопросов", - говорится в заявлении компании.

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Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

НАК является основным поставщиков газа украинским потребителям. Основные направления получения топлива - из России через "Газпром" и из Европы через поставщиков Словакии, Венгрии и Польши. Украина прекратила закупать российский газ осенью 2015 года и зиму 2016 года полностью провела на имевшихся запасах, а также закупках газа по европейским направлениям.