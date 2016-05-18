В России допускают новый обвал цен на нефть из-за кризиса в Китае

Проблемы в экономике Китая могут вернуть нефтяные цены к уровню начала года, сообщает РБК со ссылкой на заявление замглавы Минфина Максима Орешкина.

"Замглавы Минфина РФ Максим Орешкин предупредил, что замедление роста экономики Китая может вернуть мировые цены на нефть на тот уровень, на котором они находились в начале 2016 года. Стоимость барреля Brent в среду составляет около 49 долларов, тогда как в январе 2016 года она колебалась между 30 и 40 долларами, а в середине месяца цена падала даже ниже 28 долларов", - говорится в сообщении.

"Серьезные проблемы в китайской экономике могут привести к повторению обвала цен на нефть, что мы уже видели в начале года. На эти риски стоит обращать внимание при формировании экономической политики, от них нельзя отмахиваться. Всю политику нужно выстраивать с учетом риска рецессии в Китае", - отметил он.

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По итогам первого квартала 2016 года, ВВП Китая вырос в годовом исчислении на 6,7% (до 2,44 триллиона долларов), что стало худшим результатом за семь лет (в первом квартале 2009 года прирост ВВП составил 6,2%). Для сравнения, в первом квартале 2015 года ВВП Китая вырос на 7%, в четвертом квартале - на 6,8%, а в целом за 2015 год - на 6,9%. По оценке Минэкономразвития РФ, ВВП России в первом квартале 2016 года сократился в годовом исчислении на 1,4%.

В начале мая 2016 года международное рейтинговое агентство Standard&Poor's предупредило, что в случае резкого падения инвестиций средний прирост экономики Китая в 2017–2020 годах может сократиться до 3,4%, что приведет к резкому падению цен на нефть (до 20–30 долларов за баррель). По оценке S&P, реализация такого сценария приведет к дополнительному сокращению ВВП России на 5,5%.