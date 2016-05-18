Moody's понизило рейтинг вероятности дефолта ДТЭК Ахметова

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг вероятности дефолта крупнейшего частного энергохолдинга Украины ДТЭК Рината Ахметова с "Ca-PD" до "D-PD", сообщает пресс-служба агентства.

"В то же время Moody's подтвердило корпоративный рейтинг ДТЭК и рейтинг DTEK Finance Plc's на уровне "Ca", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что прогноз по всем рейтингам остается отрицательным.

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Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года агентство Moody's подтвердило рейтинг ДТЭК на уровне "Са", одновременно подтвердив аналогичный рейтинг бондов холдинга на 750 миллионов долларов со сроком погашения в 2018 году.