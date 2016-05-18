Moody's понизило рейтинг вероятности дефолта ДТЭК Ахметова
Отмечается, что прогноз по всем рейтингам компании остается отрицательным.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг вероятности дефолта крупнейшего частного энергохолдинга Украины ДТЭК Рината Ахметова с "Ca-PD" до "D-PD", сообщает пресс-служба агентства.
"В то же время Moody's подтвердило корпоративный рейтинг ДТЭК и рейтинг DTEK Finance Plc's на уровне "Ca", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что прогноз по всем рейтингам остается отрицательным.
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Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года агентство Moody's подтвердило рейтинг ДТЭК на уровне "Са", одновременно подтвердив аналогичный рейтинг бондов холдинга на 750 миллионов долларов со сроком погашения в 2018 году.