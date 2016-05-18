ЗАЭС отключила от сети энергоблок №4 из-за срабатывания системы защиты

Запорожская атомная электростанция отключила от энергосети страны блок №4 из-за отключения генератора блока действием электрических защит, сообщает пресс-служба госкомпании "Энергоатом".

"18 мая 2016 года в 15:02 действием электрических защит отключился генератор энергоблока №4 Запорожской АЭС от сети. Причины срабатывания защит выясняются", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, реакторная установка разгружена до 10% тепловой мощности. В работе автоматики нарушений нет. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

В настоящий момент в работе находятся 2 энергоблока ЗАЭС суммарной мощностью 1650 МВт.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.