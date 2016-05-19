По новым тарифам украинцы будут переплачивать почти 10 миллиардов в год - аналитик

По новой методике определения оптовой цены на электроэнергию стоимость угля из Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей рассчитывается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину", что делает его дороже стоимости угля в Польше или России, сообщает Экономическая правда со ссылкой на исполнительного директора Concorde Capital Андрея Геруса.

"В марте Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию потребителям. В ней, в частности, учитывается цена на уголь. А уже в апреле комиссия, снова повысив тарифы для потребителей, ввела методику в действие", - говорится в сообщении.

Итак, согласно новой методике стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

"Вообще привязка к определенному индикативу - это однозначно лучше, чем когда цену устанавливает вручную чиновник. Впрочем, деталями можно дискредитировать любую идею", - подчеркивают в статье.

Амстердам/Роттердам/Антверпен (АРА) - это порты, куда приходит в основном юго - и северо-американский уголь для продажи в Европе. Украина имеет избыток угля, поэтому цена "Роттердам плюс доставка" будет применяться до угля, добытого в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

Вместе с тем, Украина еще находится в "профицитном" регионе, так и в России, и в Польше также избыток угля.

Ни в коем случае ни в Польше, ни в России нет такой рыночной цены, как "Роттердам плюс доставка". Наоборот - во всех случаях цена ниже "Роттердам".

То есть цена на уголь завышена, как минимум, на 15 долларов - стоимость транспортировки из Роттердама.

В целом в течение года сжигается 25 миллионов тонн угля. Если умножить на необязательные расходы в виде завышенной на 15 долларов цены, то получится, что теряется не менее 375 миллионов долларов, или 9,5 миллиарда гривень.

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Особенно прибыльной становится схема, если брать уголь из копанок "ДНР-ЛНВ", где его цена 500-600 гривень, и завозить на "Центрэнерго" по цене "Роттердам плюс доставка" (1 500 гривень). А вот шахты Львовско-Волынского региона эти изменения никак не спасут от закрытия - они все равно не смогут конкурировать с копанками "ЛНВ-ДНР", где нет НДС, налогов и расходов на безопасность.