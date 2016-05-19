Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть снижаются на фоне данных Минэнерго США о неожиданном недельном увеличении запасов "черного золота" в стране, которые продолжают держаться на пике более чем за 80 лет, а также на росте ожиданий увеличения базовой ставки ФРС уже в июне, сообщает Прайм.

"По состоянию на 13:19 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,25% - до 47,83 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,89% - до 47,28 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минэнерго США накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 мая, неожиданно выросли на 1,3 миллиона баррелей — до 541,3 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что показатель за неделю снизился на 2,833 миллиона баррелей — до 537,167 миллиона баррелей.

"При этом, несмотря на рост запасов нефти, добыча в США, по данным ведомства, снизилась на 0,12%, до 8,791 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, запасы бензина сократились на 1%, до 238,1 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 2%, до 152,2 миллиона баррелей", - подчеркивает издание.

Аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo) также полагает, что после того, как производство в Канаде возобновится, нефтяной рынок будет во втором квартале перенасыщен примерно на 1 миллион баррелей в день, сообщает Bloomberg.

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По словам аналитиков, мнение которых также приводит агентство, стоимость нефти снижается также после публикации протокола апрельского заседания Федрезерва США, возродившего ожидания повышения процентных ставок в июне, если экономические данные укажут на усиление роста во втором квартале.