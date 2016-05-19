Запорожская АЭС подключила к сети четвертый энергоблок после устранения повреждений блочного трансформатора, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"19 мая 2016 года в 12:21 энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к энергосети после устранения повреждения разрядника фазы "С" блочного трансформатора. Ведется набор мощности", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, на сегодня в работе на Запорожской АЭС находятся три энергоблока. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Продолжаются плановые ремонты энергоблоков №1, 2 и 3. Идут 153-е сутки капитального ремонта энергоблока №1, 95-е сутки среднего ремонта энергоблока №2 и 33-и сутки капитального ремонта энергоблока №3.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Читайте такжеОдин из блоков ЗАЭС отключили от сети после ложного срабатывания автоматической защиты

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС 18 мая отключила от энергосети страны блок №4 для устранения технических неисправностей.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985, третий - 1986, четвертый - в 1987, пятый - в 1989, шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2 до 22%.