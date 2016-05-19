В России создадут собственный сорт нефти для торговли на бирже
Планируется транспортировать новый сорт тяжелой сернистой нефти как отдельный экспортный поток в объеме до 30 миллионов тонн.
Госкомпания "Транснефть" намерена создать новый сорт нефти Urals Heavy, сообщает Газета.ru со ссылкой на вице-президента компании Игоря Кацала.
"Компания планирует транспортировать новый сорт тяжелой сернистой нефти через морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области как отдельный экспортный поток в объеме до 30 миллионов тонн", - говорится в сообщении.
Предварительное содержание серы в новом сорте составит 2,3%. Базой поставок станет нефть Урало-Поволжского региона.
"Таким образом, из системы "Транснефти" будут отправляться на экспорт четыре сорта: Urals, сибирская легкая, ВСТО и Urals Heavy", - сказал Кацал.
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По словам вице-президента "Транснефти" Сергея Андронова, создание нового сорта позволит повысить качество нефти, поступающей на переработку на российские НПЗ и на экспорт.
Как стало известно, пошлина на экспорт нефти из России вырастет с 1 июня еще на 15 долларов.