В России создадут собственный сорт нефти для торговли на бирже

Госкомпания "Транснефть" намерена создать новый сорт нефти Urals Heavy, сообщает Газета.ru со ссылкой на вице-президента компании Игоря Кацала.

"Компания планирует транспортировать новый сорт тяжелой сернистой нефти через морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области как отдельный экспортный поток в объеме до 30 миллионов тонн", - говорится в сообщении.

Предварительное содержание серы в новом сорте составит 2,3%. Базой поставок станет нефть Урало-Поволжского региона.

"Таким образом, из системы "Транснефти" будут отправляться на экспорт четыре сорта: Urals, сибирская легкая, ВСТО и Urals Heavy", - сказал Кацал.

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По словам вице-президента "Транснефти" Сергея Андронова, создание нового сорта позволит повысить качество нефти, поступающей на переработку на российские НПЗ и на экспорт.

Как стало известно, пошлина на экспорт нефти из России вырастет с 1 июня еще на 15 долларов.