В Украине снова подорожали все виды топлива

В четверг, 19 мая, ряд сетевых заправок подняли розничные цены на все виды топлива.

Об этом OilNews сообщили в "Консалтинговой группе "А-95".

"Лидером роста стала заправочная сеть AMIC, которая увеличила цены на 0,72-0,94 гривни/литр. Такой резкий рост обусловлен тем, что по средам в сети традиционно проходят дисконтные акции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заправках Shell, Socar, ОККО, "Татнефть" и "Азовнефтепродукт плюс" все виды топлива подорожали на 0,50 гривни/литр. Минимальный рост зафиксирован на АЗС сети WOG, где бензины и ДТ стали дороже на 0,10 гривни/литр.

"Эти изменения привели к увеличению средних розничных цен по Украине. Так, премиальные бензины прибавили в цене 20 коп./л, А-92 подорожал на 15 копеек/литр, ДТ стало дороже на 14 копеек/литр, стоимость регулярных бензинов А-95 увеличилась на 13 копеек/литр", - отмечает издание.

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Минимальные цены по ДТ зафиксированы в сетях "БРСМ-Нафта" (17,32 гривни/литр) и "Укр-Петроль" (17,45 гривни/литр).

Самый дешевый бензин А-95 предлагается на заправках "БРСМ-Нафта" (20,90 гривни/литр) и "Маршал" (21,08 гривни/литр).

Наиболее доступные цены на премиальные бензины отмечены на АЗС "Укрпетроль" (20,75 грн/л) и "БРСМ-Нафта" (21,99 гривни/литр).