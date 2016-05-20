НКРЭКУ предлагает Минэнергоугля ввести ренту на уголь

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обратилась в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины с предложением рассмотреть вопрос целесообразности введения рентной платы за уголь.

Об этом говорится в письме комиссии в адрес министерства от 18 апреля, которое обнародовал в Facebook 19 мая глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"НКРЭКУ считает необходимым рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство относительно внедрения рентной платы за угольную продукцию со стороны Минэнергоугля", - говорится в письме.

Также сообщается, что компанией PricewaterhouseCoopers (PwS) был проведен анализ системы налогообложения угольной отрасли разных стран мира, по результатам которого был сделан вывод, что в большинстве стран, которые были включены в обзор, имеется рента на угольную продукцию.

Как отмечается, базой ренты в основном являются выручка или прибыль до налогообложения. Рента, как правило, уменьшает прибыль до налогообложения.

"Кроме ренты основную налоговую нагрузку на предприятие формирует налог на прибыль. С целью оценки уровня нагрузки на угольную отрасль был рассчитан коэффициент кумулятивной налоговой нагрузки - часть уплачиваемых налогов в цене на уголь", - говорится в письме.

По мнению НКРЭКУ, внедрение рентной платы позволит гармонизировать налоговое законодательство для угледобывающей отрасли с мировыми практиками, создаст источник финансирования целевых программ в угольном секторе, а также будет источником финансирования жилищных субсидий в случае увеличения мировых цен на энергоресурсы.

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Как сообщал УНИАН, в апреле НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

Согласно новой методики, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле: "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации компании ДТЭК Рината Ахметова и госкомпания "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию на 15-20% дороже. С учетом НДС новый тариф для них составит около 1,3 гривни за кВт-час, тогда как ранее он составлял 1,18 гривни за кВт-час.

Около 70% добычи угля приходится на предприятия энергохолдинга ДТЭК.