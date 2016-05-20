Необоснованное блокирование счетов "Энергоатома" несет опасность для страны - глава Минэнергоугля

Необоснованное блокирование счетов Национального оператора атомных станций НАЭК "Энергоатом", имеющее место последние месяцы, несет прямую угрозу для безопасности страны, сказал в ходе Часа вопросов к правительству министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Исполнительная служба заблокировала все счета "Энергоатома", и причина мне непонятна. И невозможность оплачивать комплектующие (для проведения плановых ремонтных и производственных работ - УНИАН) создает опасность для страны", - сказал Насалик.

Он сообщил, что сегодня, 20 мая, произошла остановка на Южно-Украинской атомной станции. "Но такие недостатки возникли не за день и не за месяц. Это последствия неправильной работы последние полтора года. Мы эту тенденцию изменим. Но я обращаюсь и за вашей (депутатской - УНИАН) помощью", - сказал Насалик.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

В январе-апреле 2016 года "Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 13,9% - до 13,912 миллиарда гривень.

В марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество "Энергоатома" на общую сумму 200 миллиарда гривень, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании.

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Накануне - в начале марта - президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании.