Электростанциям могут разрешить экспорт энергии по себестоимости

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины намерено предложить Кабинету министров разрешить атомным и тепловым электростанциям экспортировать электроэнергию по себестоимости. Об этом журналистам сказал глава министерства Игорь Насалик

"Мы разработали решение, которое имеет две составляющие. Первое – хотим дать возможность АЭС экспортировать электроэнергию в Беларусь по себестоимости и тем самым зарабатывать дополнительные средства. Второе – хотим усилить мощность Бурштынского энергоострова, чтобы дать возможность загрузить 5 блоков (ТЭС – УНИАН)", - сказал Насалик, уточнив, что этот вопрос будет подниматься на следующем заседании Кабмина.

По его словам, министерство предлагает экспортировать лишь дополнительные объемы электроэнергии по себестоимости, а не по оптовой рыночной цене.

Насалик отметил, что атомные электростанции будут продавать электроэнергию по цене, которая будет меньше на 43 копейки за кВт/час оптовой стоимости.

При этом министр добавил, что атомщики на экспорте смогут заработать деньги на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

"За счет того, что мы заработаем на экспорте, мы не только наполним рынок, но и получим средства для достройки Х-3, Х-4", - отметил Насалик.

При этом он выразил надежду, что Украина начнет экспортировать электроэнергию в Беларусь и Молдову с 1 июня этого года.

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Как сообщал УНИАН, Украина в январе-апреле 2016 года в денежном выражении увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 20,2% - до 60,1 миллиона долларов.

В апреле Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на 10,1 миллиона долларов, в Польшу – на 4,8 миллиона долларов, в Молдову – на 75 тысяч долларов.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 1 мая 2016 года повысила тариф на отпуск электроэнергии для госкомпании "Энергоатом", оператора всей действующих АЭС Украины, на 8,4%, - до 45,42 копейки за кВт-час с 41,9 копейки за кВт-час.