Гройсман хочет провести совещание по ценообразованию на рынке топлива

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен провести совещание по вопросам ценообразования на рынке автомобильного топлива при участии Антимонопольного комитета.

Об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос парламентариев о том, на каком основании в Украине еженедельно повышается стоимость бензина при постоянной цене на нефть, отсутствии колебаний валютного курса, а также постоянной величине акцизных платежей.

"Мы видим, что синхронные действия трейдеров могут действительно носить признаки сговора по регулированию цен. Удивительным образом на некоторых АЗС это (изменение цен - УНИАН) происходит синхронно. В прошлый вторник первый вице-премьер-министр (Степан Кубив - УНИАН) направил обращение в Антимонопольный комитет с требованием проверить этот вопрос. Я считаю, что нужно усилить роль Антимонопольного комитета в стране - по всем вопросам. Я на следующей неделе планирую провести рабочее совещание с руководством АМКУ для того, чтобы мы понимали, какие у нас есть правовые инструменты быстрого реагирования", - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, неконтролируемый и необоснованный рост цен на топливо в Украине также имел место в конце 2015 - начале 2016 года. На тот момент премьер-министр Арсений Яценюк инициировал расследование картельного сговора на рынке нефтепродуктов, а также призывал АМКУ и Минэнергоугля разобраться в ситуации. На тот момент министр энергетики Владимир Демчишин провел ряд встреч с нефтетрейдерами, после чего цены на топливо в Украине начали снижаться.