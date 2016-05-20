Миэнергоугля поддерживает введение в Украине ренты на добычу угля

Министерство энергетики и угольной промышленности поддерживает предложение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о внедрении в Украине ренты за добычу угля.

Об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Мы поддерживаем введение в Украине ренты на добычу угля, но не сейчас, а немного позже", - сказал министр, не уточняя конкретных дат.

При этом он сообщил, что Минэнергоугля видит идею о внедрении ренты как возможность финансирования убыточных шахт за счет высокорентабельных.

"Из больших шахт мы ренту забираем и перераспределяем в пользу тех, которые находятся в плохом состоянии", - уточнил Насалик.

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Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2016 года НКРЭКУ обратилась в Минэнергоугля с предложением рассмотреть вопрос целесообразности введения рентной платы за уголь. "НКРЭКУ считает необходимым рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство относительно внедрения рентной платы за угольную продукцию со стороны Минэнергоугля", - говорится в письме комиссии к министерству.

По мнению НКРЭКУ, внедрение рентной платы позволит гармонизировать налоговое законодательство для угледобывающей отрасли с мировыми практиками, создаст источник финансирования целевых программ в угольном секторе, а также будет источником финансирования жилищных субсидий в случае увеличения мировых цен на энергоресурсы.