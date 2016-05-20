Крупнейшие города оккупированного Крыма оказались обесточены

В оккупированном Крыму пропало электроснабжение Симферополя, Севастополя, Феодосии, Ялты и других городов, причины выясняются. Об этом сообщил "губернатор" Севастополя Сергей Меняйло, передают "РИА Новости".

Читайте такжеТуры по оккупированному Крыму: в РФ собрались зарегистрировать товарный знак "Джамала 1944"

"Света нет не только в Севастополе и Симферополе, но и в Феодосии, Ялте и других населенных пунктах. Причины выясняются", — сказал Меняйло.

По информации издания, отключение электроснабжения в аннексированном Симферополе произошло в 13.15-13.30 (мск.). В коммерческих и административных учреждениях, а также в социальных объектах вводят в работу резервные дизельгенераторы. Мобильная связь работает с перебоями.