Электроснабжение в оккупированном Крыму восстановлено, причиной блэкаута стал технический сбой
14:19, 20 мая 2016Энергетика
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Энергоснабжение в аннексированном Крыму полностью восстановлено.
REUTERS
Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.
"Все линии включены, энергоснабжение полностью восстановлено", - сказал он.
По данным Новака, из энергосистемы Крыма выпало более 500 МВт мощностей. Причиной стал технический сбой.
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Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированном Крыму пропало электроснабжение Симферополя, Севастополя, Феодосии, Ялты и других городов, причины выяснялись.
Отключение электроснабжения в аннексированном Симферополе произошло в 13.15-13.30 (мск.).
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