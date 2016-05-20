Электроснабжение в оккупированном Крыму восстановлено, причиной блэкаута стал технический сбой

14:19, 20 мая 2016
Энергетика
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Энергоснабжение в аннексированном Крыму полностью восстановлено.

REUTERS

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Все линии включены, энергоснабжение полностью восстановлено", - сказал он.

По данным Новака, из энергосистемы Крыма выпало более 500 МВт мощностей. Причиной стал технический сбой.

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Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированном Крыму пропало электроснабжение Симферополя, Севастополя, Феодосии, Ялты и других городов, причины выяснялись. 

Отключение электроснабжения в аннексированном Симферополе произошло в 13.15-13.30 (мск.). 

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