Южно-Украинская АЭС отключила от сети второй энергоблок

Южно-Украинская АЭС отключила от сети энергоблок №2 из-за срабатывания системы автоматической защиты.

Об этом сообщает пресс-служба национальной атомной генерирующей компании "Энергоатом".

"20 мая 2016 года в 10:01 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети из-за срабатывания системы автоматической защиты. Причины срабатывания системы защиты выясняются", - говорится в сообщении компании.

Согласно информации пресс-службы, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала на АЭС нет. Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения станции.

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской обл. и является обособленным подразделением "Энергоатома". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат №3).