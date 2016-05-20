Цены на нефть снижаются в ожидании данных Baker Hughes

Мировые цены на нефть в пятницу днем слабо дешевеют в преддверии публикации данных американской нефтегазовой сервисной компаний Baker Hughes о числе буровых установок в США, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 14:22 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33% - до 48,65 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,23%, до 48,56 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Позднее в пятницу Baker Hughes обнародует недельные данные динамики количества буровых установок в США. Неделей ранее их число сократилось на 9, или на 2,17%, и составило 406 штук. В годовом выражении показатель снизился на 482 единицы, или на 54,3%.

"Более выраженное снижение цен на нефть продолжает сдерживаться перебоями в добыче в разных регионах мира. Так, пожары в Канаде вывели некоторые месторождения из строя. Имеют место также перебои с добычей и транспортировкой "черного золота" в Нигерии и Венесуэле. Также аналитики отмечают, что снижение уровня производства сланцевой нефти американскими производителями оказывает поддержку нефтяным ценам", - подчеркивает издание.

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"Из-за низких цен на нефть большое количество американских производителей сланцевой нефти ограничили или прекратили добычу. Большой вопрос сейчас, при каком уровне цен (на нефть - ред.) производители сланцевой нефти возобновят производство" , - приводит агентство Bloomberg слова нефтяного аналитика Global Risk Management Майкла Поулсена (Michael Poulsen).