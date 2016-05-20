"Энергоатом" рассказал о сотрудничестве с ЕБРР и Euratom по повышению безопасности украинских АЭС

Как напоминают в пресс-центре оператора АЭС Украины, кредитные и гарантийные соглашения с ЕБРР и Euratom на общую сумму 600 млн евро были подписаны 25 марта 2013 года и 7 августа 2013 года соответственно, ратифицированы Законами Украины от 15 мая 2014 года и вступили в силу 19 декабря 2014 года и 28 мая 2015 года соответственно.

Отмечается, что особенностью проведения закупок за кредитные средства является применение в качестве процедур «Принципов и правил закупок ЕБРР». Кроме того, по требованию кредиторов, оборудование сгруппировано в тендерные пакеты, что дает возможность оптимизировать количество административных процедур при подготовке и проведении международных тендеров и унифицировать одинаковое оборудование на различных энергоблоках одного проекта.

По данным пресс-центра, по объему закупок, проводимых одновременно, этот проект является беспрецедентным для украинских АЭС. Во время подготовки такого объема документации в соответствии с критериями открытых международных торгов персонал компании приобретает соответствующий опыт. Представители ЕБРР, а также представители консультанта группы управления проектом консорциума (AJC Development – Électricité de France) провели несколько тематических семинаров для персонала центрального офиса компании и АЭС по подготовке документации открытых международных конкурсных торгов.

Так, после первого опыта проведения торгов по этому проекту ЕБРР заключил в письме на адрес президента компании свои рекомендации к украинской стороне по улучшению состава и содержания документов, которые готовятся компанией (прежде всего это касается технических требований к оборудованию).

Соответствующее письмо ЕБРР было тщательно проработано руководством компании, группы управления проектом, подготовлены рекомендации и указания персонала, который задействован в подготовке документации конкурсных торгов по дальнейшему совершенствованию этих документов.

"НАЭК «Энергоатом» высоко ценит сотрудничество с ЕБРР и Euratom и планирует приобретенный в международных торгах опыт переносить также и на закупки, проводимые согласно Закону Украины «О публичных закупках», - говорится в сообщении.

Справка. На сегодня из 54 тендерных пакетов по 8 пакетам проведены торги, заключено 6 контрактов (двое торгов отменен), в процедуре проведения находится еще 10 торгов, еще 14 находятся на разных стадиях согласования перед объявлением.