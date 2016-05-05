Топливо Westinghouse не получило замечаний после года эксплуатации на Южно-Украинской АЭС – результаты инспекции

Топливо американо-японской компании Westinghouse, которое в течение года эксплуатировалось на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС, было проверено и не получило замечаний от инспекции при участии подразделений Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", а также представителей производителя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Энергоатома".

"По мнению специалистов Westinghouse, предварительные итоги свидетельствуют об отсутствии замечаний к обследованным топливным сборкам после первого года их эксплуатации", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, инспекторы провели проверку тепловыделяющих сборок (ТВЗ-WR) в рамках "Программы исследовательской эксплуатации ТВЗ-WR компании Westinghouse на энергоблоке №3" Южно-Украинской АЭС с 10 по 14 апреля текущего года. В ходе проверки было проинспектировано 8 тепловыделяющих сборок, которые были отобраны по рекомендации Westinghouse и отработали в активной зоне третьего энергоблока одну топливную кампанию.

Читайте такжеАмериканская Westinghouse, поставляющая топливо для украинских АЭС, расширяет производство в Европе

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в 2015 году почти все топливо поставлялось из России. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле прошлого года ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

Ранее глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины. В свою очередь, в Минэнергоугля отмечали, что Украина планирует в 2016 году использовать топливо американско-японской компании Westinghouse на трех блоках отечественных атомных станций из 15. Кроме того, в феврале 2016 года "Энергоатом" поставил на Запорожскую атомную электростанцию первую партию ядерного топлива американской компании Westinghouse.

В этом году Westinghouse поставит пять топливных сборок на Южно-Украинскую и Запорожскую АЭС. При этом в компании отмечают, что данное топливо в Украине работает безопасно и эффективно согласно спецификации реакторов Национальной акционерной компании "Энергоатома".

В конце апреля текущего года компания Westinghouse расширила мощности по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР, которые используются на украинских АЭС.

Читайте такжеWestinghouse и "Турбоатом" намерены увеличить мощность энергоблоков украинских АЭС на 10%

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.