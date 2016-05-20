"Нафтогаз" полностью погасил кредит ЕБРР в размере $300 миллионов

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выплатила последний транш кредита вместе с процентами по возобновляемой кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 300 миллионов долларов.

Об этом говориться в сообщении пресс-службы компании.

"16 мая НАК "Нафтогаз Украины" выплатил последний транш займа по возобновляемой кредитной линии, согласованной с ЕБРР в прошлом году. В течение декабря 2015 года и января 2016 года "Нафтогаз" полностью использовал доступные средства по кредиту в размере 300 миллионов долларов. Выплата процентов и возврат кредита были произведены вовремя", - сообщает компания.

Согласно сообщению, данная кредитная линия продолжает действовать до 2018 года и "Нафтогаз" сможет воспользоваться ею в течение следующих двух отопительных сезонов.

По данным пресс-службы, всего за прошлый отопительный сезон за средства кредита ЕБРР в Украину поступило 1,7 миллиарда кубометров газа. Средневзвешенная стоимость закупки газа в Европе за кредитные средства в пункте поставки составила 193 доллара за тысячу кубометров. Поставщиками "Нафтогаза" за счет кредита ЕБРР выступили компании Noble Clean Fuels Limited, Engie SA, Axpo Trading AG, E.ON Global Commodities SE и Eni trading & shipping S.p.A., которые были определены по результатам конкурсной процедуры закупок.

Читайте также"Нафтогазу" в 2016 году не потребуется финансирование из госбюджета – Fitch

Как сообщал УНИАН, ЕБРР в сентябре 2015 года выделил "Нафтогазу" 300 миллионов долларов на закупку газа у европейских компаний. Решение было принято Советом директоров банка 30 сентября и закреплено кредитным и гарантийным соглашениями, подписанными в ходе украинско-немецкого саммита в Берлине в середине октября.

По данным представительства ЕБРР в Украине, соглашение было подписано на основании решения Совета директоров ЕБРР о выделении кредита, а также после согласования сторонами реформы ключевого энергохолдинга страны НАК "Нафтогаз Украины".

28 апреле 2016 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что компания намерена погасить кредит перед ЕБРР в мае 2016 года.