Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети

10:26, 21 мая 2016
Энергетика
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Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС сегодня в 2:37 было подключен к энергосети.

Проводиться навантаження блоку до номіналу / Фото УНІАН

Как сообщили УНИАН в пресс-центре госпредприятия "Энергоатом", проводится нагрузки блока до номинала согласно регламенту.

Оборудование первого энергоблока работает в заданном режиме.

На третьем энергоблоке продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт.

Радиационная обстановка на АЭС соответствует нормам безопасности. Радиационной фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

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Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением "Энергоатома". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

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