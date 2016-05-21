Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети

Как сообщили УНИАН в пресс-центре госпредприятия "Энергоатом", проводится нагрузки блока до номинала согласно регламенту.

Оборудование первого энергоблока работает в заданном режиме.

На третьем энергоблоке продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт.

Радиационная обстановка на АЭС соответствует нормам безопасности. Радиационной фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Читайте также"Энергоатом" рассказал о сотрудничестве с ЕБРР и Euratom по повышению безопасности украинских АЭС

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением "Энергоатома". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.