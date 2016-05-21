Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети
Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС сегодня в 2:37 было подключен к энергосети.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре госпредприятия "Энергоатом", проводится нагрузки блока до номинала согласно регламенту.
Оборудование первого энергоблока работает в заданном режиме.
На третьем энергоблоке продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт.
Радиационная обстановка на АЭС соответствует нормам безопасности. Радиационной фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.
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Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением "Энергоатома". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.