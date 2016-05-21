Украина в этом году не будет покупать африканский уголь – Насалик

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил в эфире одного из телеканалов. «Уже в этом году мы не будем закупать, пока, исходя из тех условий и возможностей, которые у нас есть. Мы можем не закупать в Южно-Африканской Республике этот непонятный уголь, который к нам шел», - отметил Насалик.

Читайте такжеМиэнергоугля поддерживает введение в Украине ренты на добычу угляНасалик отказался назвать, сколько тонн антрацитового угля в 2015 году было приобретено на временно оккупированной территории Донбасса, и лишь отметил, что в текущем году объемы закупки этого угля уменьшены на 1,5 млн тонн.

«На сегодняшний день мы сформировали технологическую схему, где мы можем экономить антрацитовый уголь на генерациях, которые у нас есть. И запасы угля обеспечат полностью прохождение зимы без никаких вариантов», - добавил министр.

Ранее Насалик заявлял, что Украина не будет закупать энергетический уголь у Российской Федерации, поскольку на текущий момент имеет достаточные запасы топлива и планирует эффективно их использовать.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью утратила контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт по добыче именно антрацитового угля.

В настоящее время около 60% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальную производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.

В январе 2015 года из-за военных действий на Донбассе Украина сократила добычу угля по сравнению с январем 2014 года вдвое - до 2,5 млн тонн. В таких условиях власть приняла решение импортировать уголь из Австралии (одно судно приобрела ДТЭК), ЮАР, России.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму $1,632 млрд. Крупнейшими поставщиками угля для Украины в прошлом году были Россия, США и Казахстан. Импорт угля из России в денежном выражении составил $771,3 млн. (47,2% расходов на импорт твердого топлива), из США - $400 млн. (24,5%), из Казахстана - $123,7 млн. (7,6%). На другие страны пришлось $338,2 млн.