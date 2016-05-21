Украина с 1 июня может начать экспорт электроэнергии в Беларусь - Насалик

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил в эфире одного из телеканалов. «Украина с 1 июня, если поддержат постановление, которое я предлагаю в среду принять, перейдет к экспорту электроэнергии в Беларусь и Молдову», - заявил Насалик.

Читайте такжеЕС поддержал внедрение в Украине новой модели рынка электроэнергии – МинэнергоугляОн напомнил, что Украина три года тому назад получала за экспорт электроэнергии $750 млн.

«Мы хотим восстановить эту общую составляющую», - добавил министр.

В то же время он напомнил, что Украина сегодня не осуществляет поставки электроэнергии во временно оккупированный Крым и некоторые территории Донбасса.

При этом министр выразил мнение, что расследование относительно скандальных крымских контрактов, в которых Крым указан как российская территория, должно быть возобновлено в связи с назначением нового генерального прокурора Украины.

Ранее министр сообщал, что намерен предложить Кабинету министров разрешить атомным и тепловым электростанциям экспортировать электроэнергию по себестоимости, что позволит зарабатывать дополнительные средства и усилить мощность Бурштынского энергоострова.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-апреле 2016 года в денежном выражении увеличила экспорт электроэнергии, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, на 20,2% - до $60,1 млн. В том числе в апреле Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на $10,1 млн, Польшу - на $4,8 млн, Молдову - на $75 тыс.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 1 мая 2016 года повысила тариф на отпуск электроэнергии для госкомпании «Энергоатом», оператора всех АЭС Украины, на 8,4% - до 45,42 коп. за кВт-ч с 41,9 коп. за кВт-час.