В Минэнергоугля сложилась критическая ситуация из-за блокирования счетов энергопредприятий - Насалик
В Министерстве энергетики и угольной промышленности на сегодня сложилась критическая ситуация из-за блокирования счетов энергетических предприятий.
Об этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил в эфире одного из телеканалов. «Ситуация на сегодняшний день критическая, я вам честно говорю, начиная с того, что заблокированы все счета уже более полугода, даже «Энергоатома», а это основа энергетической системы Украины, и счета не работают. Заблокированы счета «Центрэнерго», идут судебные решения, даже министерство - и то заблокировано, не может оплачивать электроэнергию», - заявил Насалик.
Читайте такжеУкраина с 1 июня может начать экспорт электроэнергии в Беларусь - НасаликМинистр сообщил, что имеет поддержку европейских партнеров Украины, которые выделяют средства на проведение полного финансово-производственного аудита всей структуры министерства, который даст базу для оценки текущей ситуации.
Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.
В марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество «Энергоатома» на общую сумму 200 млрд грн, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании.
Перед этим президент Петр Порошенко ветировал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании.