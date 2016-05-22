Иран на данный момент не намерен замораживать добычу нефти

Иран не намерен замораживать добычу нефти, так как страна не нарастит экспорт нефти до досанкционного уровня ранее второй половины года, заявил управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Рукнеддин Джавади (Rokneddin Javadi), сообщает Прайм со ссылкой на агентство Mehr.

"По словам Джавади, экспорт нефти Ираном достигнет 2,2 миллиона баррелей в день к середине лета. Ранее экспорт нефти достигал этого показателя до того, как в отношении страны были введены санкции более четырех лет назад", - говорится в сообщении.

"Правительство не планирует на данный момент замораживать или прерывать рост добычи нефти и экспорт", - приводит слова Джавади агентство Рейтер.

"Так что план по наращиванию добычи нефти продолжает действовать", - добавил Джавади.

Власти Ирана встретятся с партнерами по ОПЕК 2 июня.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков ранее достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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В апреле управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Рукнеддин Джавади (Rokneddin Javadi) говорил, что экспорт нефти достигнет 2 миллионов баррелей в сутки в течение ближайшего месяца, а на досанкционный уровень страна выйдет в июне. Как отмечает NIOC, в 2011 году Иран экспортировал около 2,2 миллиона баррелей в сутки, а добыча составляла около 4 миллионов баррелей.