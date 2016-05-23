Нефть дешевеет на фоне сообщений из Ирана

Мировые цены на нефть в понедельник снижаются на фоне сообщений о том, что Иран на данный момент не намерен замораживать уровень добычи нефти, сообщает Прайм.

"По состоянию на 08:09 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,49% - до 48,48 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,7% - до 48,07 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

В воскресенье управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Рукнеддин Джавади (Rokneddin Javadi) заявил, что Иран не намерен сейчас замораживать добычу или экспорт нефти, так как страна пока не вернулась к досанкционному уровню. По его словам, это произойдет только к середине лета, хотя ранее он говорил, что на желаемый уровень страна выйдет в июне.

Данные заявления вызвали негативные настроения на рынке в преддверии очередной встречи нефтедобывающих стран по вопросу заморозки уровня добычи нефти, которая должна состояться в июне в Вене.

Ранее по итогам встречи в Дохе 17 апреля нефтедобывающие страны не пришли к соглашению по заморозке уровня добычи "черного золота". Ряд стран ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, неожиданно стали настаивать на участии в соглашении более широкого круга участников, в том числе Ирана. Иран, в свою очередь, заявлял о готовности обсуждать вопрос по заморозке только после выхода на досанкционный уровень в 4 миллиона баррелей в сутки и счел нецелесообразным участвовать во встрече в Дохе.

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Кроме того, на цены оказывают влияние и данные от американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, свидетельствующие о том, что число нефтяных буровых установок в США за прошедшую неделю не изменилось, а общее число буровых установок в стране сократилось незначительно - на 2 единицы, или на 0,5%, до 404 единиц.