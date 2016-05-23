Бразилия может продать долю в нефтегазовом гиганте Petrobras на фоне коррупционного скандала

Правительство Бразилии может согласовать продажу государственной доли в бразильском нефтегазовом гиганте Petrobras, вокруг которого с 2014 года разгорается коррупционный скандал, сообщает Прайм со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Ранее сообщалось, что правительство Бразилии рассматривает вопрос продажи долей в государственных активах, включая почтовые компании, транспортные холдинги и страховые компании. По данным газеты Globo, такие меры правительство может предпринять, чтобы привлечь капитал и рационализировать государственный сектор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что список компаний, подлежащих частичной приватизации, пока уточняется. Однако, по их данным, правительство исполняющего обязанности президента страны Мишела Темера хочет продать контрольный пакет акции в подразделении Petrobras и в компании Eletrobras Furnas. Презентация для инвесторов может пройти уже в середине июля в Нью-Йорке, Лондоне и других финансовых столицах.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что государство может продать доли в почтовой службе Бразилии Correios, государственном монетном дворе Casa de Moeda и страховщике Caixa Economica Federal. Кроме того, рассматривается частичная приватизация национального оператора аэропорта Infraero и более чем 200 небольших компаний, принадлежащих государственной энергетической компании Eletrobras.

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Бразильская компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам идеи около 3,8 миллиарда долларов.