Запасы газа в украинских хранилищах увеличились до 9 миллиардов кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 14 по 21 мая увеличились на 1,1%, или на 96 миллионов кубометров, - до 9,019 миллиарда кубометров с 8,923 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании "Укртрансгаз".

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 21 мая составлял около 15,4 миллиона кубометров.

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Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах.

Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 миллиардов кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики. К предстоящему отопительному сезону планируется закачать в подземные хранилища около 8,2 миллиарда кубометров газа.