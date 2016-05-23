Goldman Sachs повысил среднюю цену нефти в 2016 году

Аналитики банка Goldman Sachs повысили прогноз средней цене на нефть марки Brent на 2016 год до 45 долларов за баррель с прежних 39 долларов за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на Bloomberg.

"При этом эксперты снизили прогноз цены марки Brent на 2017 год до 55 долларов за баррель с 60 долларов. Банк также сохранил долгосрочный прогноз по цене Brent на уровне 53-63 доллара за баррель на фоне роста производительности в сланцевой индустрии США и поставок ОПЕК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналитики Goldman сходным образом пересмотрели прогнозы на WTI: до 45 долларов за баррель с 38 долларов в 2016 году и до 53 долларов с 58 в 2017 году. Аналитики прогнозируют, что во второй половине текущего года нефть WTI может стоить 50-60 доллара за баррель. Эксперты также сохранили прогноз на 2018 год для WTI на прежнем уровне в 60 долларов за баррель.

"Кривая затрат на добычу сланцевой нефти выравнивается, и отрасль переориентируется с роста объемов добычи на повышение добавленной стоимости продукции, считают эксперты банка; средняя безубыточная цена в сланцевой отрасли составляет 50-55 долларов за баррель", - подчеркивает издание.

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С начала лета 2014 года к концу 2015 года цены на нефть обвалились более чем втрое — со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent, а в 2016 году уже опускались ниже 30 долларов. Фундаментально спад объясняется высоким уровнем добычи в мире при замедлившемся спросе, в том числе из-за ситуации в Китае. Однако столь глубокое падение (ниже 40-50 долларов) эксперты все чаще стали увязывать с финансовыми факторами, включая укрепление доллара. В прогнозах же они в целом едины — низкие нефтяные цены надолго.