Goldman Sachs повысил среднюю цену нефти в 2016 году
Аналитики повысили прогноз средней цене на нефть марки Brent на 2016 год до 45 долларов за баррель.
Аналитики банка Goldman Sachs повысили прогноз средней цене на нефть марки Brent на 2016 год до 45 долларов за баррель с прежних 39 долларов за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на Bloomberg.
"При этом эксперты снизили прогноз цены марки Brent на 2017 год до 55 долларов за баррель с 60 долларов. Банк также сохранил долгосрочный прогноз по цене Brent на уровне 53-63 доллара за баррель на фоне роста производительности в сланцевой индустрии США и поставок ОПЕК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аналитики Goldman сходным образом пересмотрели прогнозы на WTI: до 45 долларов за баррель с 38 долларов в 2016 году и до 53 долларов с 58 в 2017 году. Аналитики прогнозируют, что во второй половине текущего года нефть WTI может стоить 50-60 доллара за баррель. Эксперты также сохранили прогноз на 2018 год для WTI на прежнем уровне в 60 долларов за баррель.
"Кривая затрат на добычу сланцевой нефти выравнивается, и отрасль переориентируется с роста объемов добычи на повышение добавленной стоимости продукции, считают эксперты банка; средняя безубыточная цена в сланцевой отрасли составляет 50-55 долларов за баррель", - подчеркивает издание.
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С начала лета 2014 года к концу 2015 года цены на нефть обвалились более чем втрое — со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent, а в 2016 году уже опускались ниже 30 долларов. Фундаментально спад объясняется высоким уровнем добычи в мире при замедлившемся спросе, в том числе из-за ситуации в Китае. Однако столь глубокое падение (ниже 40-50 долларов) эксперты все чаще стали увязывать с финансовыми факторами, включая укрепление доллара. В прогнозах же они в целом едины — низкие нефтяные цены надолго.