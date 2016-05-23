Украина за отопительный сезон уменьшила потребление газа на 14%

Украина в отопительном сезоне 2015/2016 годов в сравнении с предыдущим отопительным сезоном уменьшила потребление газа на 14%, до 16,4 млрд куб. м, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

В частности, население сократило потребление до 9,6 млрд куб. м с 11,65 млрд куб. м, теплогенерирующие предприятия - до 6,38 млрд куб. м с 6,92 млрд куб. м, бюджетные организации - до 0,49 млрд куб. м с 0,53 млрд куб. м.

В отопительный сезон 2014/2015 годов объем потребления газа в стране составил 19,1 млрд куб. м.

«Благодаря совместным действиям правительства, Госэнергоэффективности, местной власти и главное – потребителей, за последние два года наблюдается динамика уменьшения потребления газа населением, теплогенерирующими предприятиями и бюджетными организациями»,- цитирует пресс-служба Госэнергоэффективности главу службы Сергея Савчука.

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Как сообщал УНИАН, Украина за весь 2015 год сократила потребление природного газа по сравнению с 2014 годом на 21% - до 33,727 млрд куб. м.

По словам экс-министра энергетики Владимира Демчишина, в 2016 году планируется сократить импорт природного газа по сравнению с 2015 годом на 20-30% - до 11-13 млрд куб. м с 16,4 млрд куб. м.

Правительство Украины с 1 мая установило единую цену на газ для населения – 6 879 грн за 1 000 кубических метров, которая равна закупочной стоимости импортируемого в страну природного газа. До этого население оплачивало газ по разным тарифам в зависимости от потребленного объема и сезона – 3 600 грн/тыс. куб. м и 7 188 грн/тыс. куб. м.