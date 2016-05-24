Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть во вторник снижаются под давлением от укрепляющегося доллара и на ожиданиях инвесторов данных по запасам энергосырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

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Сегодня утром стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,48% - до 48,12 доллара за баррель, на нефть марки WTI - на 0,42%, до 47,88 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 95,32 пункта. Укрепление американской валюты делает торгуемую в долларах нефть дороже для инвесторов, владеющих иностранной валютой.

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Вместе с этим инвесторы ожидают публикации позднее в ночь со вторника на среду данных API по запасам нефти в США за завершившуюся 20 мая неделю. По оценкам агентства Рейтер, запасы сократились на 2,5 миллиона баррелей, до 538,8 миллиона баррелей. Запасы бензина, согласно прогнозу, снизились на 1,3 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 1 миллион баррелей. Агентство объясняет свой прогноз снизившимся спросом на энергосырье и подготовкой Соединенных Штатов к летнему сезону.

Небольшое давление на стоимость нефти по-прежнему оказывают возобновившиеся опасения инвесторов глобального переизбытка сырья на рынке. Так, Канада постепенно возобновляет производство на крупных комплексах, которые были закрыты в течение двух недель из-за пожаров в провинции Альберта. Пока они были закрыты, добыча нефти в Канаде сократилась примерно на 1 миллион баррелей в день. Аналитики также обсуждают потенциал увеличения поставок из Ливии - государственная National Oil Co. ранее заявила, что отгрузила 660 тысяч баррелей нефти из восточного порта страны.