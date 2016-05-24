Южно-Украинская АЭС отказывается от российского ядерного топлива, увеличивая долю американского

Южно-Украинская атомная электростанция загрузила на блок №3 менее половины ядерного топлива российского производства компании «ТВЭЛ», поскольку увеличила в реакторе долю топлива, которое произведено американско-японской компанией Westinghouse, сообщает пресс-служба станции.

Читайте такжеТопливо Westinghouse не получило замечаний после года эксплуатации на Южно-Украинской АЭС – результаты инспекции

Согласно сообщению, 19 мая была завершена загрузка активной зоны реактора третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС. В нее помещены 80 топливных кассет российской компании «ТВЭЛ» и 83 упрочненные тепловыделяющие сборки транснациональной фирмы «Westinghouse» (тип топлива - ТВС-WR).

«Принятию положительного решения о загрузке ТВС-WR предшествовала скрупулезная проверка топлива. Обследование тепловыделяющих сборок выполняли специалисты компании-производителя «Westinghouse» и Южно-Украинской АЭС, с применением оборудования стенда инспекции и ремонта ТВС», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что загрузка произведена в запланированные сроки. Этому способствовала выполненная в 2015 году модернизация перегрузочной машины и ее системы управления.

Читайте такжеАмериканская Westinghouse, поставляющая топливо для украинских АЭС, расширяет производство в Европе

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в 2015 году почти все топливо поставлялось из России. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле прошлого года ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

Ранее глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины. В свою очередь, в Минэнергоугля отмечали, что Украина планирует в 2016 году использовать топливо американско-японской компании Westinghouse на трех блоках отечественных атомных станций из 15. Кроме того, в феврале 2016 года «Энергоатом» поставил на Запорожскую атомную электростанцию первую партию ядерного топлива американской компании Westinghouse.